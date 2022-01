Alex Belli shock: ecco cosa ha dichiarato su Delia Duran (Di domenica 23 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore direttamente Alex Belli sulla moglie Delia Duran, lasciando tutti senza parole. In questi giorni come sappiamo sembra continuare la soap opera che vede come protagonisti proprio loro due. Stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran, la partecipazione del noto attore ha messo in seria crisi il suo matrimonio. Alex Belli: parole shock su Delia Duran Ma nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno lasciato tutti veramente scioccati, ma andiamo a vederle nel dettaglio. LEGGI ANCHE —> Squid Game 2: confermata la seconda stagione, qualche anticipazione Tra ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme chehanelle ultime ore direttamentesulla moglie, lasciando tutti senza parole. In questi giorni come sappiamo sembra continuare la soap opera che vede come protagonisti proprio loro due. Stiamo parlando di, la partecipazione del noto attore ha messo in seria crisi il suo matrimonio.: parolesuMa nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno lasciato tutti veramente scioccati, ma andiamo a vederle nel dettaglio. LEGGI ANCHE —> Squid Game 2: confermata la seconda stagione, qualche anticipazione Tra ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - loiudice_irene : @ShanaShinga @GrandeFratello Alex belli ama molto molto la sua moglie vuole lottare conquistare il suo amore per lei - ElLy76288888 : @WhyckieQueenie Ah ok! Quindi vedremo la fine di questa l’inizio dell’altra con conseguenti sceneggiate!!probabile…… - Celine19860278 : É facile girare la frittata caro Alex Belli. Dare la colpa a Delia per le tue stronzate ti fa un uomo piccolo. Chia… - believeinmusic_ : @MOONVLlGHT non si sa per certo ma la produzione era già preoccupata per la tosse e oggi dopo quell’affermazione ha… -