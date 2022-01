(Di sabato 22 gennaio 2022) . Il Grande Fratello Vip tornerà in prima serata lunedì 24 gennaio con una clamorosa novità Il nuotatore ha già deciso quello che sarà il suo futuro all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sui social se ne fa già un gran parlare, in attesa dell’ufficialità L'articolo proviene da Inews24.it.

dovrebbe presto abbandonare la casa del Gf Vip per tornare ai suoi allenamenti. Argomenti trattati Gf Vip:va via dalla Casa Gf Vip, Signorini a: 'So che vuoi ...La storia d'amore trae Lulù Selassiè al Gf Vip procede a gonfie vele. Dopo delle frenate iniziali poste soprattutto dall'ex nuotatore ora nessuna ombra sul loro rapporto e i due parlano di voler andare a ...Manuel Bortuzzo sconvolge tutti: tremenda notizia per tutti i suoi sostenitori. Il GF Vip tornerà in prima serata lunedì 24 gennaio ...Al Gf Vip le due opinioniste hanno di nuovo stupito con i loro outfit. Ecco lo stile impeccabile di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.