Kazakistan: la prima tessera nel domino asiatico (Di sabato 22 gennaio 2022) Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha utilizzato le violenze di piazza per azzerare i poteri del padre-padrone del Paese Nazarbaev e imporre un clan di fedelissimi, con l'appoggio di Mosca e di Pechino. Ma queste convulsioni sono il campanello d'allarme delle tensioni geopolitiche che percorrono l'intera area delle ex repubbliche sovietiche. Le violenze scoppiate in Kazakistan sono riconducibili essenzialmente alle mire di due attori principali: uno di questi è il presidente in carica, l'altro è il padrone della Federazione russa. Kassym-Jomart Tokayev ha colto l'occasione dei disordini, dovuti al caro vita e all'aumento del prezzo del gas, per compiere un vero «parricidio»: eliminare ogni residuo di potere del leader della nazione ed ex presidente Nursultan Nazarbaev, per trent'anni padre-padrone del Kazakistan, allo scopo di mettere al potere ...

