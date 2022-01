Morto Meat Loaf, anima rock tra cinema e musica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è spento a 74 anni l’eclettico artista americano: raggiunse il successo nel 1977 grazie all’album Bat Out of Hell (14 milioni di copie vendute), parallelamente ha sempre recitato partecipando ad oltre cinquanta film (tra cui Fight Club e l’episodio di Masters of Horror diretto da Dario Argento) Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è spento a 74 anni l’eclettico artista americano: raggiunse il successo nel 1977 grazie all’album Bat Out of Hell (14 milioni di copie vendute), parallelamente ha sempre recitato partecipando ad oltre cinquanta film (tra cui Fight Club e l’episodio di Masters of Horror diretto da Dario Argento)

