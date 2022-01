L’elezione del Presidente della Repubblica Una questione di Costituzione

Leggi su leurispes

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La prossima scadenza del settennato dell’attuale, Sergio Mattarella, e le elezioni per la nomina del suo successore, sono l’occasione per un approfondimento di tale importante figura costituzionale, che l’articolo 87definisce “Capo dello Stato, che garantisce l’unità nazionale”. Egli è inoltre garante dell’equilibrio dei poteri, snodo essenziale tra parlamento e governo. Il Titolo II, negli articoli che vanno che vanno dall’art. 83 al 91, è interamente dedicato al. Come è noto, la Carta è stata scritta dai costituenti come manifesto antifascista, come barriera contro ogni nuova tentazione autoritaria. Il ricordo ancora recente del regime fascista, di quella dittatura ...