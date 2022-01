Idi Roma | ecco nuovi orari per eseguire tamponi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– Nell’ottica di un miglior servizio da offrire alla cittadinanza, l’Idi di– Istituto Dermopatico dell’immacolata – comunica che da lunedì 24 gennaio le modalità di effettuazione di un test tampone molecolare o rapido saranno le seguenti: dal lunedi al venerdi dalle ore 7.00 alle ore 13.00, solo con prenotazione, imolecolari con impegnativa Ssr, in modalità solvenza (in auto e pedonale) e irapidi solo in modalità solvenza dalle 14.00 alle ore 16.00, solo con prenotazione imolecolari con impegnativa Ssr e in modalità solvenza e irapidi solo in modalità solvenza. Il sabato dalle ore 7.00 alle 13.00 solo con prenotazione imolecolari con impegnativa SSR e in modalità solvenza (pedonale) e i...