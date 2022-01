Chi è Delia Duran? Età | marito e Instagram

Advertising

SilviaSiza56 : RT @in_chesenso: che gli autori vogliano spingere B verso Delia ormai è una certezza. Alla domanda di elfo a D su chi poteva interessarle l… - filoXXL : @GrandeFratello Volete vedere chi è Baru? Fate uno scherzo e dite che Soleil sta alla parte di Delia. Questo signor… - SilviaSiza56 : RT @Chleols: Voleva isolare Delia invece quella sola è lei. Chi semina vento raccoglie tempesta e poi diciamolo stai sul cazzo a tutti con… - BorromeoMartina : @mrsincoerenza E allora smettesse di umiliare Delia con i suoi post..Finirà il gf aspetta prenditi Soleil e smettil… - blondebenedicte : @GrandeFratello L'unica che ha fatto branco fin'ora è Sole. Lei se l'è presa con Manila, Katia, Jess e Davide perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Delia

GF Vip Barù stroncaDuran e la mette al tappetoDuran, nelle scorse ore, dopo le ... "Maci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità? E non credo nemmeno che ...Argomenti trattati GF Vip,Duran: 'Sono qui per trovare un uomo, mi piace Barù' GF Vip,Duran e Barù: 'ci crede che sei venuta qui a cercare la verità' GF Vip,Duran e Barù: ...La pupa e il secchione retroscena: Barbara d'Urso voleva Delia Duran nel cast? La pupa e il secchione non si sa quando tornerà in onda su Italia 1, ma non ...Torna Alex Belli. Alex Belli torna nella Casa. E' questo il vero colpo di scena atteso per la puntata di questa sera. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà r ...