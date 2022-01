Importante novità in arrivo dalla FIFA | si tratta di una vera rivoluzione!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) A partire dal 1 luglio di quest’anno avverrà unae propria rivoluzione nella gestione dei prestiti dei calciatori. Lo ha appena annunciato la, che vuole cercare con queste misure di favorire la valorizzazione dei giovani e l’equilibrio competitivo e di evitare l’accaparramento dei calciatori da parte delle società. Per rendere ufficiale il provvedimento servirà l’approvazione del prossimo Consiglio. Queste lepreviste nei trasferimenti in prestito: obbligo di accordo scritto che renda noti i termini del prestito (come durata e condizioni economiche); durata del prestito di massimo un anno; vietato cedere un calciatore già in prestito, sempre in prestito, ad un terzo club; un club potrà cedere massimo 3 calciatori in prestito ad una stessa società; ad un club saranno consentiti ...