Alex e Delia, urla fuori dal GF Vip: “Sono d’accordo, c’è un biglietto” – la reazione di Soleil (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Regina di Roma è tornata all’attacco. Dopo l’intervento dello scorso novembre la donna ieri è tornata fuori dalla casa del GF Vip per mettere in guardia Soleil Sorge da Alex Belli e Delia Duran. Munita di megafono, la Regina ha strillato: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia Sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia Sono due bugiardi, ti stanno truffando“. Soleil è rimasta in silenzio e subito dopo rivolgendosi a ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Regina di Roma è tornata all’attacco. Dopo l’intervento dello scorso novembre la donna ieri è tornatadalla casa del GF Vip per mettere in guardiaSorge daBelli eDuran. Munita di megafono, la Regina ha strillato: “, non devi credere adBelli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e, c’è undentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è unmesso nei piatti neri. Non ti devi fidare didue bugiardi, ti stanno truffando“.è rimasta in silenzio e subito dopo rivolgendosi a ...

Advertising

GrandeFratello : Il triangolo Soleil, Alex e Delia è messo ancora una volta in discussione: “Soleil non è stata usata, si è divertit… - svarionix : RT @svarionix: #gfvip da fuori ?????? soleil:hanno detto Alex e Delia so due buciardi Delia ti sta truffando jess:Alex ti sta truffando Deli… - 3Mastri : RT @DioBenedicaMe: Nathaly a Soleil:'Ma se pensi che quello che c'è tra Delia e Alex sia stato tutto montato come fai a pensare che l'amici… - 3Mastri : RT @felinooos: HANNO URLATO “ALEX E DELIA SONO DEI BUGIARDI, TI HANNO TRUFFATA, STAI ATTENTA” l’ha appena ripetuto Jess ADORO. VOLO POT… - zazoomblog : Giacomo Urtis: “Alex e Delia fuori sono una coppia libertina” - #Giacomo #Urtis: #“Alex #Delia #fuori -