28 anni dopo | Jack O' Connell entra nel cast del sequel diretto da Danny Boyle

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildi 28 Years Later, l'atteso progettodae scritto da Alex Garland, si è arricchito con l'arrivo diO'O'to ufficialmente a far parte deldi 28, il filmideato da Alex Garland che verràda. Sony si occuperà della distribuzione nelle sale del nuovo capitolo della storia post-apocalittica, di cui erano stati annunciati i primi interpreti alcune settimane fa. I primi annunci delI protagonisti di 28 Years Later saranno Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e...