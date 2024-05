Playoff Eurolega 2023 2024 | Panathinaikos in semifinale - Maccabi ko in gara-5

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilbatte 81-72 ilTel Aviv in-5 e accede alle semifinali deidi. Dopo aver salvato un match point in-4, i greci non sbagliano davanti ai propri tifosi e si guadagnano un posto nelle migliori quattro d’Europa. E’ un Kendrick Nunn in versione Nba. L’ex Heat, Lakers, Wizards chiude con 26 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 38 minuti sul parquet. Bene anche il veterano Sloukas con 15 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra Hernangomez (11 punti) e Papapetrou (11 punti). Non bastano al, che ha giocato tutta la serie a Belgrado causa guerra, i 19 punti con 4 rimbalzi e 7 assist del solito Lorenzo Brown. Ilavanza in, dove ...

