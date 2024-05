Fatture false e Iva evasa | anche una ditta reggiana nella maxi inchiesta europea

(Di martedì 7 maggio 2024) Reggio Emilia, 7 maggio 2024 – Una società con sede in via Degani, la Area spa, attivacommercializzazione di accessori e ricambi per telefonia, è finita al centro di un'condotta dalla Procura, che ipotizza numerosi reati fiscali;l'operato di diversi reggiani è finito al vaglio degli inquirenti. La Procuraè un'istituzione indipendente dell'Unione, operativa dal giugno 2021, con sede in Lussemburgo e competente nel perseguire reati che ledono gli interessi finanziari della Ue. Nell'che toccala nostra città, condotta dai procuratori europei delegati Giordano Baggio e Alberto Pioletti, si contesta a vario titolo l'esistenza di un'associazione a delinquere: tra i reati formulati, frodi ...

10 aprile 2024: una notte storica per la pallacanestro dell’intera Gran Bretagna. Per la Prima volta, infatti, una squadra del Paese vince una competizione europea per club. London Lions , sezione femminile: questo il nome di chi ce l’ha fatta, in ...

Via libera dell’Europarlamento. Accesso all’aborto sicuro e legale per tutti sia inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea . A Bruxelles la risoluzione passa con 336 voti favorevoli, 163 contrari e 39 astensioni. Cosa ...

L’Europa vuol vederci chiaro sugli investimenti esteri che piombano sul continente, a cominciare da quelli cinesi. Per questo lo scorso gennaio Bruxelles ha approvato il pacchetto di misure che modifica il regolamento comunitario sugli investimenti ...

Von der Leyen, "alle Europee in gioco è la nostra democrazia" - Von der Leyen, "alle Europee in gioco è la nostra democrazia" - BRUXELLES - Questa tornata di elezioni Europee "riguarda la resistenza contro i nemici che vogliono dividerci dall'esterno così come i loro utili procuratori e burattini che vogliono dividerci ...