Sì della Camera al decreto anti moschee - adesso il testo passa al Senato L’opposizione | Una proposta incostituzionale e discriminatoria

(Di martedì 7 maggio 2024) In aula il capogruppo di FdI e primo firmatario Foti ha parlato di locali inadeguati come garage e magazzini. La deputata Dem Ouidad Bakkali: "Ma quale idea di società avete?"

Con 140 voti favorevoli e 91 contrari la Camera ha approvato il Decreto Pnrr : ora il testo passa al Senato per il via libero definitivo. Il dl contiene norme varie, dalla patente a punti per i cantieri al controverso ingresso delle associazioni pro ...

Dal coinvolgimento del volontariato – comprese le associazioni antiabortiste – nei consultori alla patente a punti nei cantieri, dall’aumento dei fondi per costruire i centri per migranti e richiedenti asilo in Albania alle correzioni sulla ...

L’iter del provvedimento - L’iter del provvedimento - Piuttosto travagliato l'iter del provvedimento nato, come si legge nella premessa, anche con l'obiettivo di intervenire su una norma del codice del terzo settore che consente agli enti no profit ...

Stretta sulle moschee: via libera della Camera - Stretta sulle moschee: via libera della camera - Il testo di FdI passa con 135 sì e 112 contrari. Limiti al cambio di destinazione d’uso degli immobili del terzo settore per le confessioni non riconosciute ...

Moschee, ok Camera a stretta su libertà culto con 135 sì e 112 no - Moschee, ok camera a stretta su libertà culto con 135 sì e 112 no - (askanews) – L’aula della camera ha approvato la proposta di legge ... anche tenendo conto dell’impatto delle attività sul tessuto urbano circostante”, da un decreto da varare entro 120 giorni. Ma ...