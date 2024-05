Accusa - frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue | quattordici arrest - operazione anche in Puglia Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 7 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I militari dei Comandi Provinciali delladidi Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del locale ufficio della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 14 soggetti, e di sequestro preventivo del profitto, per oltre 15 milioni di euro, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta sui consumi edall’autoriciclaggio. Le indagini, svolte dai Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria di Matera e Torino, hanno riguardato soggetti operanti sul territorio nazionale e in Estonia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovenia, ...