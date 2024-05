Tanti casi da moviola in Juventus Next Gen-Arezzo | tre on field review nel match playoff

(Di martedì 7 maggio 2024) Succede di tutto neldel primo turnodi Serie C traGen e. Sono infatti tre le ona cui è ricorso l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. La prima al 14? in ocone della rete dell’1-0 della, annullata successivamente al Var per un fallo ad inizio azione di Nonge su Damiani. Secondo episodio al 67?, con Nonge ancora protagonista: Renzi ferma l’attaccante bianconero con un intervento scomposto, che il direttore di gara giudica da rosso diretto. Le immagini però mostrano però un’altra realtà: Renzi entra duro, ma senza l’intenzione di far male. La sua gamba non è alta e i tacchetti non affondano minimamente sulla gamba di Nonge. Il Var interviene: niente rosso e solo ...

Juve Next Gen-Arezzo 1-0: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla - La juventus next Gen questa sera alle ore 20.30, allo Stadio Moccagatta di Alessandria, afftonterà l'Arezzo nel match valido per il primo turno playoff del…

Proteste degli ospiti per un fallo non fischiato da Sacchi, che ammonisce Damiani. 19:30 - Amiche e amici di TuttoJuve.com benvenuti alla diretta testuale della sfida tra la juventus next Gen e Arezzo.

50' - Palo Arezzo - Incorsione di Coccia che si libera di Comenencia e lascia partire un destro che colpisce il palo esterno 46' - Daffara risponde a Eklu - Botta da fuori di Eklu