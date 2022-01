(Di giovedì 20 gennaio 2022) Parte Ada, ildi Skyche porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista, che serve ai suoi ospiti, assieme alla, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul canale di news per sei puntate a partire dal 20 gennaio ogni giovedì alle 21 e sempre...

tvblogit : A cena da Maria Latella: quando parte, ospiti, puntate - SimonePanzeri87 : A cena da Maria Latella: quando parte, ospiti, puntate - tudiscoresearch : Finisco le ultime riunioni, imposto la cena, porto giù il cane e poi dopo cena, a mente fresca, otto esercizi d'ing… - Teleblogmag : Il primo dinner talk della tv. #sky #skytg24 Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiorna… - Raffy_Hemmings : RT @chiedimicomesto: stiamo già entrando raga boh evento più unico che raro mi sa che maria stasera deve andare a cena fuori boh -

Che tipo di programma è AdaLatella? "Si tratta di una formula nuova. Non è un talk ma un dinner talk, in pratica il contrario di quelle trasmissioni in cui ci si aggredisce verbalmente, ...Peròdevo dire una cosa importante. Ho i miei tempi. [...] Ho guardato Leonardo ma non mi ... E l'idea di pensare che sarei dovuta uscire con lui a, mi ha fatto venire un blocco allo stomaco' ...Parte A cena da Maria Latella, il nuovo dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la ...Marco CastoroROMA - Indovina chi viene a cena stasera lo dobbiamo chiedere a Maria Latella che su SkyTg24 alle 21 del giovedì apre le porte di casa per una cena conviviale a quattro ospiti, i ...