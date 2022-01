Novità tagli di capelli inverno 2022 | il carré di Michelle Hunziker e il bowl cut

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questosi possono realizzare molti nuovidi, ma quello più gettonato è senza nessun dubbio quello portato dalla bella. Questa chioma può essere sfoggiata in ogni occasione ed è perfetta per avere un look molto glamour. TendenzeUltimamenteporta un meraviglioso caschetto che le regala uno stile molto più giovanile. La showgirl svizzera compie 45 anni il 24 gennaio e sembra sempre una ragazzina. Il caschetto dirisulta essere più corto sulla nuca e molto più lungo sul davanti. Questopuò essere portato nella versione ultra sleek, con piega liscia e ...