M5S | Ferrara | romani già si pentono di Gualtieri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “A Roma molti ci hanno già ripensato. Sono sempre di più quelli che dicono ‘ho votato questa gente, ma ora mi taglierei la mano per averlo fatto’: questo perché non hanno eletto un sindaco, ma un sultano! Robertoha scambiato Roma per Costantinopoli.” “Ordina assunzioni esterne per milioni di euro, una dietro l’altra; caccia i militari voluti da Virginia Raggi – professionisti capaci che costano poche migliaia di euro – per assumere costosissimi dirigenti che prendono sulle centinaia di migliaia all’anno.” “Come fosse la sublime guida dell’Impero ottomano, tra pochi giornisi raddoppierà lo stipendio e cercherà di far approvare un bilancio che ci potrebbe portare nuovamente a un sistema di favoritismi e di nuovi clientelismi. In confronto alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni in Campidoglio, la Prima Repubblica ...