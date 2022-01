Jacqueline Schweitzer | il ricordo del marito Totò Savio | “Ha avuto l’epatite per una trasfusione di sangue infetto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), ilè statofondatore degli Squallor, venuto a mancare nel 2004. Oggi la cantante ed attrice sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14 su Raiuno. Di origini francesi naturalizzata italiana, laha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima prendendo parte in un programma televisivo oltralpe. Successivamente debutta come cantante del gruppo& I Suoi Ragazzi esibendosi al Cantagiro 66 con il brano Dipenderà Da Te. L’incontro con Gaetano “durante un tour del fondatore degli Squallor in Francia: raccontato dain un recente intervento a “Vieni Da Me”: “Mi ha conquistato con la sua ...