I migliori sex toys in assoluto per divertirsi in coppia

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) E tu, e noi, e quei sexfra noi, verrebbe da canticchiare. Questa volta però - e non ce ne voglia la cara Patty - niente gelosie di sorta e niente triangoli maliziosi: perché i giocattoli erotici sono semplicemente una meravigliosa occasione di divertimento in più per unaaffiatatissima anche a letto, ed è ora di sdoganarli in modo definitivo per aumentare ancora e ancora le possibilità di piacere condiviso. Vediamo allora insieme le proposte che ci hanno particolarmente convinto, perché eleganti, pratiche, piccantine ed efficaci. Perfette anche come regalo a sorpresa per infiammare compleanni, anniversari e San Valentini vari. Il kit delle meraviglie Il piacere della scelta, si potrebbe dire con tutti i doppi sensi del caso. Quello che troviamo su LoveHoney (a 89,95 euro) è un vero e proprio kit ad ampissimo spettro che comprende 11 ...