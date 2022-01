Hai questa banconota da 10 euro nel portafogli? Allora sei una persona fortunata! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Meglio prestare attenzione ai soldi nel portafoglio: se in possesso di questa banconota, si potrebbe essere davanti a un piccolo tesoro insperato e molto piacevole. La usiamo tutti i giorni,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Meglio prestare attenzione ai soldi nelo: se in possesso di, si potrebbe essere davanti a un piccolo tesoro insperato e molto piacevole. La usiamo tutti i giorni,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AlbertoBagnai : Tu non sei “gente comune”. Tu sei un intellettuale. Se hai abdicato al tuo ruolo è un problema tuo, non dei media.… - elio_vito : Cara @DSantanche oggi a @lariachetira se non ho capito male, parlando della ipotesi di rielezione di Mattarella, ha… - ForseDormirai_ : @gioxgolden “a scarabeo? non ci gioco da anni” “però se hai da fare non fa nulla” “ti ho già detto che non ho progr… - sbruffino : Altri 5 giorni, il 20/12, ancora una volta le proiezioni sono <perfettamente allineate>. La curva però ora ha camb… - BennyRaspati : @nonfraledonne Hai respirato? Perché con questa variante sembra basti questo. Spero stiate bene ? -

Ultime Notizie dalla rete : Hai questa Berlusconi non molla, ma Draghi intanto tesse la sua tela Il taccuino di questa vigilia di elezione presidenziale è un susseguirsi di cancellature. Alle 13 hai una quasi certezza. Che alle 17 diventa meno certa. Alle 19 è quasi azzerata. Il giorno dopo si ricomincia. È ...

Hai 18 anni? Richiedi subito il bonus cultura: 500 per te! ...di acquistare libri oppure abbonamenti a quotidiani e riviste sia cartacee sia online (questa ...subito l'occasione di ottenere un bonus gratuito da spendere secondo le proprie passioni? Ora che hai ...

Auto, hai questa targa? Scatta la multa: ecco quali guidatori rischiano la stangata LiberoQuotidiano.it Il taccuino divigilia di elezione presidenziale è un susseguirsi di cancellature. Alle 13una quasi certezza. Che alle 17 diventa meno certa. Alle 19 è quasi azzerata. Il giorno dopo si ricomincia. È ......di acquistare libri oppure abbonamenti a quotidiani e riviste sia cartacee sia online (...subito l'occasione di ottenere un bonus gratuito da spendere secondo le proprie passioni? Ora che...