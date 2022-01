Elezioni Presidente della Repubblica | come funzionerà il voto? Le regole

(Di mercoledì 19 gennaio 2022): rese note leanti-contagio con cui si svolgeranno le votazioni a partire da lunedì 24 gennaio 2022. Una sola votazione al giorno, riduzione del numero dei votanti in aula contemporaneamente, via i tradizionali “catafalchi”: lecambiano anche per il giuramento.il: le votazioni per scegliere il successore di Sergio Mattarella al Colle terranno conto,era facile aspettarsi, dei tempi di epidemia che sta vivendo ...

Nelle altresono stati anche tre o quattro al giorno. Per questa elezione invece ce ne ... Quelle per l'elezione deldella Repubblica si chiamano in gergo catafalchi: cabine mobili ...della Repubblica: come funzionerà il voto? Le regoledella Repubblica: rese note le regole anti - contagio con cui si svolgeranno le votazioni a partire da ...A presentarlo l’ordine di Latina, che ha chiesto al Tar l’annullamento dell’informativa n. 6 del Cndcec nella quale, sulla base delle indicazioni ministeriali, venivano fissate le nuove date per le el ...Elezione Presidente della Repubblica: i protocolli di sicurezza Il Presidente Fico ha poi specificato le modalità di voto per evitare assembramenti : 'Si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda ...