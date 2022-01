Britney Spears litiga ancora con la sorella: “Avrei dovuto prendere a schiaffi te e mamma” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La faida tra Britney Spears e Jamie Lynn è infinita tanto quanto la soap Chimica Artistica di Alex e Soleil. Le due sorelle americane infatti continuano ad azzuffarsi sui social. Proprio quando la popstar aveva offerto un ramoscello d’ulivo alla sorella – scrivendole di smetterla di litigare pubblicamente – Jamie Lynn ha fatto l’ennesimo passo falso. L’attrice di Zoey 101 ieri ha rilasciato l’ennesima intervista durante la quale ha parlato di Britney, leggendo anche dei messaggi privati che ha scambiato con la cantante. Jamie Lynn Spears will be in two episodes of the ‘Call Her Daddy’ podcast to talk about Britney Spears. The first part comes out at midnight. pic.twitter.com/0wj9oYDllx — Pop Crave (@PopCrave) January 17, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La faida trae Jamie Lynn è infinita tanto quanto la soap Chimica Artistica di Alex e Soleil. Le due sorelle americane infatti continuano ad azzuffarsi sui social. Proprio quando la popstar aveva offerto un ramoscello d’ulivo alla– scrivendole di smetterla dire pubblicamente – Jamie Lynn ha fatto l’ennesimo passo falso. L’attrice di Zoey 101 ieri ha rilasciato l’ennesima intervista durante la quale ha parlato di, leggendo anche dei messaggi privati che ha scambiato con la cantante. Jamie Lynnwill be in two episodes of the ‘Call Her Daddy’ podcast to talk about. The first part comes out at midnight. pic.twitter.com/0wj9oYDllx — Pop Crave (@PopCrave) January 17, ...

