Haaland: "Futuro? Il Dortmund mi sta facendo pressione" (Di martedì 18 gennaio 2022) L'attaccante del Borussia Dortmund Erling Halland svela le pressioni che il club sta esercitando su di lui affinché prenda in fretta una decisione sul suo Futuro. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) L'attaccante del BorussiaErling Halland svela le pressioni che il club sta esercitando su di lui affinché prenda in fretta una decisione sul suo

Advertising

Ale77_Col : @UEFAcom_it Haaland (mi garantisce presente e futuro) e Benzema. Attacco stellare e assortito - sportli26181512 : Dortmund, fissatala deadline per Haaland: Il Borussia Dortmund ha fissato una deadline per il futuro di Erling Haal… - juveandmore : Dusan, unico attaccante al mondo che può competere con Haaland nel prossimo futuro. Entrambi trascinatori, il Norve… - Viola19262 : Il #RealMadrid irrompe su #vlahovic, rendendo sempre più incerto il futuro dell'attaccante serbo. Secondo quanto ri… - zazoomblog : Haaland e quell’indizio social: futuro in Italia per il bomber? - #Haaland #quell’indizio #social: -