Fortnite 19.10: Mappa, Sfide, Skin e Pinnacoli Pendenti – Tutte le novità (Di martedì 18 gennaio 2022) Pinnacoli Pendenti è finalmente tornata in Fortnite con la patch 19.10 di quest'oggi, ma non è naturalmente l'unica novità aggiunta al gioco a distanza di circa un mese dall'ultimo aggiornamento. A seguire vi riassumiamo il tutto! Tutte le novità della patch 19.10 di Fortnite Nuovi oggetti cosmetici (inclusi dei Bundle) 10 Pak criptati (contenuto sconosciuto) Nuovi consumabili (Pizza e Mirtilli) Nuovi dispositivi e gallerie per la Creativa (Sentinella, Contatore giocatori e Manipolazioni oggetti di scena) Nuovo oggetto dell'Ordine Immaginario Nuovo Spray gratuito Nuovo dinosauro in Mappa Pinnacoli Pendenti ed altre piccole località Nuove Sfide per le Settimane 7 e 8 Nuove opzioni per il ...

