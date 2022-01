Era proprio il caso di scegliere un'antiabortista come Presidente del Parlamento Europeo? (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Almeno è una donna'. Magra, magrissima consolazione, specie perché Roberta Metsola, scelta come Presidente successore di David Sassoli alla guida del Parlamento Europeo, va a infoltire le fila già ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Almeno è una donna'. Magra, magrissima consolazione, specie perché Roberta Metsola, sceltasuccessore di David Sassoli alla guida del, va a infoltire le fila già ...

Era proprio il caso di scegliere un'antiabortista come Presidente del Parlamento Europeo? Le donne non hanno possibilità di scegliere sul proprio corpo nemmeno in caso di stupro, di malformazioni del feto o addirittura nel caso la loro stessa vita sia in pericolo. Roberta Metsola è ...

Era proprio qui Avvenire Era proprio il caso di scegliere un'antiabortista come Presidente del Parlamento Europeo? Roberta Metsola viene da Malta, unico paese dell'Ue dove l'aborto è vietato in ogni occasione. Scelta che Metsola ha difeso più volte.

