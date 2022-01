Coppa Italia, la Lazio elimina l'Udinese ai supplementari: una magia di Immobile regala quarti e Milan (Di martedì 18 gennaio 2022) Una rete di Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare schianta l'Udinese e lancia la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti troveranno il Milan dell'ex tecnico Stefano Pioli. Sarri rispolvera Reina tra i pali e lancia Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, panchina per Immobile. Ampio turnover voluto da Cioffi che cambia sei uomini dopo il ko di Torino: a centrocampo spazio per Samardzic e Jajalo, davanti Pussetto e Success. Il primo brivido corre lungo la schiena dei difensori della Lazio quando Samardzic pennella una punizione dalla sinistra che taglia tutta l'area ma nessun giocatore dell'Udinese riesce a trovare la deviazione vincente. I padroni di casa fanno la partita e si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Una rete diall'inizio del secondo tempo supplementare schianta l'e lancia laaidi finale di. I biancocelesti troveranno ildell'ex tecnico Stefano Pioli. Sarri rispolvera Reina tra i pali e lancia Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, panchina per. Ampio turnover voluto da Cioffi che cambia sei uomini dopo il ko di Torino: a centrocampo spazio per Samardzic e Jajalo, davanti Pussetto e Success. Il primo brivido corre lungo la schiena dei difensori dellaquando Samardzic pennella una punizione dalla sinistra che taglia tutta l'area ma nessun giocatore dell'riesce a trovare la deviazione vincente. I padroni di casa fanno la partita e si ...

