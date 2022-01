Bios Srl | “Normativa Haccp | rispettare le regole e ridurre i rischi rivolgendosi a professionisti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Piacenza, 18 gennaio 2022. Il rispetto della(Hazard analysis and critical control points), ovvero analisi di pericoli e punti critici di controllo, è obbligatorio per le attività del settore alimentare e consente loro di attuare misure di autocontrollo in maniera razionale e organizzata. “Laimpone standard di lavorazione e detta obblighi procedurali per far sì che sulle tavole dei consumatori arrivino prodotti sicuri. Lavorare in assenza di germi patogeni è praticamente impossibile, ma è fondamentale cercare dial minimo ilo” spiega dottor Lodovico Marenghi, biologo, fondatore e presidente diSrl, società piacentina che da oltre 40 anni opera nel campo dei servizi per l’igiene degli alimenti, della disinfestazione e della ...