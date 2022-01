Meteo | ultimi giorni dell’anticiclone | tornano freddo e neve

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’inverno sta per tornare in scena. Ancora per qualche giorno l’alta pressione sarà protagonista e sentiremo i suoi benevoli effetti con tanto sole e temperature miti per il periodo. Giornate calme da Nord a Sud se escludiamo il ritorno di foschie e nebbie mattutine in pianura Padana. Ma qualcosa a livello atmosferico inizia a muoversi, l’inverno è pronto a tornare. Da giovedì- venerdì è attesa una prima irruzione gelida proveniente dalla Russia. A farne le spese saranno soprattutto le regioni adriatiche ma tutto il Paese risentirà di un generale calo delle temperature.sulle regioni adriaticheSi potrebbe creare un “effetto” sull’Adriatico a causa della nuvolosità e dei freddi venti di bora e tramontana. Sulla base degliaggiornamenti, fiocchi bianchi potrebbero cadere alla fine della settimana su Abruzzo, Molise e ...