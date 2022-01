Federica Pellegrini, il post agonismo è sexy: il video con le azzurre fa impazzire il web (Di lunedì 17 gennaio 2022) Federica Pellegrini ha fatto scatenare i suoi fan su Instagram pubblicando un reel sexy insieme alle nuotatrici azzurre. Quest’estate si è conclusa la carriera straordinaria di Federica Pellegrini. La nuotatrice azzurra ha infatti annunciato il proprio ritiro dalle gare in vasca dopo aver concluso l’ultima gara delle Olimpiadi di Tokyo. Un momento molto emozionante in un anno in cui anche un altro peso massimo dello sport azzurro, Valentino Rossi, aveva già annunciato il suo addio alle gare. Sia in un caso che nell’altro i fan sono rimasti delusi dalla decisione, ma hanno anche capito che per i loro idoli era giunto il momento di dire basta. Dopo l’annuncio Federica ha tenuto un profilo basso, preferendo allontanare la macchina del gossip dalla sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha fatto scatenare i suoi fan su Instagram pubblicando un reelinsieme alle nuotatrici. Quest’estate si è conclusa la carriera straordinaria di. La nuotatrice azzurra ha infatti annunciato il proprio ritiro dalle gare in vasca dopo aver concluso l’ultima gara delle Olimpiadi di Tokyo. Un momento molto emozionante in un anno in cui anche un altro peso massimo dello sport azzurro, Valentino Rossi, aveva già annunciato il suo addio alle gare. Sia in un caso che nell’altro i fan sono rimasti delusi dalla decisione, ma hanno anche capito che per i loro idoli era giunto il momento di dire basta. Dopo l’annuncioha tenuto un profilo basso, preferendo allontanare la macchina del gossip dalla sua ...

ArgiaSbolenfi : RT @mabelmorri: #PlayDuJour del mercoledì. Nell’ultimo pezzo dell’anno metto insieme Wonder Woman e Federica Pellegrini. #quasirivista #nuo… - Swim4life_it : Chi si è perso la Divina al Cinema, potrà vederla da giovedì 20 gennaio sulla piattaforma on demand #Underwater… - ParliamoDiNews : ‘per fortuna hanno scelto il nuoto e non la danza’-federica pellegrini e il balletto con le azzurre - Sport… - _DAGOSPIA_ : ‘PER FORTUNA HANNO SCELTO IL NUOTO E NON LA DANZA’-FEDERICA PELLEGRINI E IL BALLETTO CON LE AZZURRE… - mediterranew : Federica Pellegrini giudice ad “Italia’s Got Talent”... -