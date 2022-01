Back to school: chi sono i Vip che affronteranno l’esame nella terza puntata del programma di Nicola Savino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Back to school condotto da Nicola Savino sta stupendo il pubblico televisivo grazie al suo mix di intrattenimento divertente e di nozioni di cultura generale che di fatto stanno mandando in crisi i personaggi Vip che ne stanno facendo parte. Gli ultimi a pagarne le spese sono stati i due rimandati di lusso Flavio Vento ed il comico Scintilla che saranno dunque protagonisti del terzo appuntamento con il programma che andrà in onda su Italia1 martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Chi farà compagnia ai due rimandati durante il terzo appuntamento di Back to school. Back to school: la terza puntata in onda su Italia1 Il programma condotto con ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022)tocondotto dasta stupendo il pubblico televisivo grazie al suo mix di intrattenimento divertente e di nozioni di cultura generale che di fatto stanno mandando in crisi i personaggi Vip che ne stanno facendo parte. Gli ultimi a pagarne le spesestati i due rimandati di lusso Flavio Vento ed il comico Scintilla che saranno dunque protagonisti del terzo appuntamento con ilche andrà in onda su Italia1 martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Chi farà compagnia ai due rimandati durante il terzo appuntamento ditoto: lain onda su Italia1 Ilcondotto con ...

Advertising

g_natalizia : ?? America is back. Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??Winter School 2022… - faro_atlantico : RT @Geopoliticainfo: ??America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??5 marzo – 28 maggio Doppia mo… - faro_atlantico : RT @Geopoliticainfo: ??America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??5 marzo – 28 maggio Doppia mo… - FabrizioAnselmo : RT @g_natalizia: ?? America is back. Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??Winter School 2022 @Geopoliticainfo… - fanpage : #Backstoschool, chi saranno i ripetenti della puntata di stasera -