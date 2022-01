Assegno unico senza Isee: come fare domanda e quanto si prende (Di lunedì 17 gennaio 2022) È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 l’Assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni. Le domande arrivate all’Inps finora sfiorano quota mezzo milione (485 mila), per un totale di quasi 800mila ragazzi a carico. L’obiettivo del Ministero per le pari opportunità e la famiglia è di far fare domanda per l’Assegno unico a 7,5 milioni di famiglie. Le domande per l’agevolazione possono già essere inviate da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ma le erogazioni delle prime somme inizieranno a marzo, mese in cui non si avrà più diritto a tutti i benefici finora esistenti e assorbiti dall’Assegno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 l’e universale, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni. Le domande arrivate all’Inps finora sfiorano quota mezzo milione (485 mila), per un totale di quasi 800mila ragazzi a carico. L’obiettivo del Ministero per le pari opportunità e la famiglia è di farper l’a 7,5 milioni di famiglie. Le domande per l’agevolazione possono già essere inviate da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ma le erogazioni delle prime somme inizieranno a marzo, mese in cui non si avrà più diritto a tutti i benefici finora esistenti e assorbiti dall’...

