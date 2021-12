Graziano Mesina, uno dei latitanti più pericolosi d’Italia, è stato arrestato dai carabinieri del Ros (Di sabato 18 dicembre 2021) Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto Mesina, latitante dal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari. Mesina era ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021), 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo, èrintracciato e arrenel corso della notte daidel Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provincialedi Nuoro e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. Nel corso della notte idel Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provincialedi Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto, latitante dal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari.era ...

