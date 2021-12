Gaeta | il “Giovanni Caboto” apre le porte agli studenti

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– “Con l’attenuarsi delle difficoltà legate al periodo pandemico l’appuntamento con le attività di orientamento dell’IISS “” tornano con le tradizionali modalità e proseguono con la campagna social #choose”. Così in una nota gli organizzatori dell’Open day presso l’Istitutoaperte in presenza, dunque, per gli appuntamenti con la classica iniziativa dell’ “Open Day” con ben quattro date. Sarà possibile visitare la scuola di Piazza Triste a(Lt) a cominciare dal prossimo venerdì 10 dicembre – dalle 16 alle 19 – a seguire sabato 18 dicembre – dalle 9 alle 12.30. Altre due date sono previste, invece, per il mese di gennaio: sabato 8 – dalle 18 alle 20.30 – e venerdì 14 – dalle 16.30 alle 19.30. Saranno queste le occasione per ...

Open day all'istituto "Giovanni Caboto" di Gaeta in presenza, dopo lo stop causato dalla pandemia, e proseguono con la campagna social #chooseCaboto. Porte aperte in presenza, dunque. Studenti e famig ...Con l'attenuarsi delle difficoltà legate al periodo pandemico l'appuntamento con le attività di orientamento dell'IISS "Giovanni Caboto" tornano con le tradizionali modalità e proseguono con la campag ...