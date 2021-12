Civitanova-Funvic Taubatè San Juan oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con la qualificazione per la semifinale già in tasca, la Cucine Lubescenderà di nuovo in campo stasera alle 21 per affrontate ilTaubaté, l’altra qualificata del girone A. Nel primo matchsi è imposta con un netto 3-0 contro gli argentini dell’UNPC San, battuti anche dalla squadra brasiliana, seppur in una partita molto combattuta, risolta solo al tie-break, dopo oltre due ore di battaglia. Il match di stasera avrà quindi il solo valore di determinare quale delle due squadre terminerà la fase a gironi al primo posto, ottenendo quindi il diritto di sfidare la seconda classificata del girone B in semifinale. La squadra allenata da Gianlorenzo Blegnini sembra avere tutte le carte a disposizione per trovare il successo anche in questo secondo match, come dimostrato nella dominante ...