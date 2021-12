Calcio donne: Champions League, Chelsea-Juventus 0-0 (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus Women ottiene un pareggio importante sul campo del Chelsea (0-0) nella gara valida per la quinta giornata della Champions League femminile. La Juventus così a 8 punti, gli stessi del Wolfsburg terzo, mentre le blues avanzano a 11, sempre in testa al Gruppo A. Nell’ultima giornata la Juventus di coach Montemurro affronterà il Servette, ultimo a zero punti, mentre Chelsea e Wolfsburg giocheranno l’una contro l’altra. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) LaWomen ottiene un pareggio importante sul campo del(0-0) nella gara valida per la quinta giornata dellafemminile. Lacosì a 8 punti, gli stessi del Wolfsburg terzo, mentre le blues avanzano a 11, sempre in testa al Gruppo A. Nell’ultima giornata ladi coach Montemurro affronterà il Servette, ultimo a zero punti, mentree Wolfsburg giocheranno l’una contro l’altra.

