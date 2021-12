Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 8 dicembre: il folle piano di Vittorio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata di oggi 8 dicembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Vittorio vuole allontanare Speranza, sempre più coinvolta nei suoi confronti. Del Bue junior pensa di aiutare Samuel a conquistare la ragazza. Patrizio cerca di convincere il suo aiuto-chef a non dar retta a Vittorio. Vittorio fa sempre più fatica a gestire Speranza Leggi su solodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021)“Unal”, puntata di2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?vuole allontanare Speranza, sempre più coinvolta nei suoi confronti. Del Bue junior pensa di aiutare Samuel a conquistare la ragazza. Patrizio cerca di convincere il suo aiuto-chef a non dar retta afa sempre più fatica a gestire Speranza

