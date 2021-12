"Super green pass? Cosa c'è dietro davvero": l'inquietante teoria della Gismondo, choc da Giordano | Video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ultima puntata dell'anno di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, che si ferma per un lungo stop natalizio dopo le indiscrezioni della scorsa settimana sul fatto che i vertici Mediaset non gradissero più di tanto la presenza di troppi no-vax e no-pass in studio. Tant'è, ecco che in studio per l'ultima del 2021 c'è Maria Rita Gismondo. E la virologa del Sacco si spende a tutto campo sui diversi aspetti della pandemia, della maledizione-Covid. In primis ribadisce come a suo giudizio sia stato fatto troppo allarme sulla variante Omicron, al punto di affermare che gli scienziati che hanno alimentato il terrore "hanno commesso un reato". Dunque, un appello in vista delle feste rivolto a Giordano: "Lei abbracci la sua mamma e facciamo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ultima puntata dell'anno di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mariosu Rete 4, che si ferma per un lungo stop natalizio dopo le indiscrezioniscorsa settimana sul fatto che i vertici Mediaset non gradissero più di tanto la presenza di troppi no-vax e no-in studio. Tant'è, ecco che in studio per l'ultima del 2021 c'è Maria Rita. E la virologa del Sacco si spende a tutto campo sui diversi aspettipandemia,maledizione-Covid. In primis ribadisce come a suo giudizio sia stato fatto troppo allarme sulla variante Omicron, al punto di affermare che gli scienziati che hanno alimentato il terrore "hanno commesso un reato". Dunque, un appello in vista delle feste rivolto a: "Lei abbracci la sua mamma e facciamo un ...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Adnkronos : #Supergreenpass, Pregliasco: 'Lede un po' libertà, ma serve'. #GreenPassrafforzato - GibelliniPaolo : RT @AzzurraBarbuto: Sui treni si controlla il super green pass ma non si controlla che le donne non vengano brutalmente violentate direttam… - vitalbaa : Per @Ettore_Rosato, siccome non si può inseguire con la siringa chi non vuole vaccinarsi, si usa il super Green Pas… -