Ottavi di Champions | ecco chi può trovare la Juve

Si sono concluse le gare della fase a gironi di Champions League. Con un colpo di coda clamoroso, la Juventus ha ottenuto il primo posto nel proprio girone, garantendosi un sorteggio, sulla carte, più abbordabile per gli Ottavi di finale. Quali avversarie potrà trovare la Juventus agli Ottavi di finale? Non l'Inter, seconda nel suo girone, nemmeno eventualmente l'Atalanta. La Juve potrà essere abbinata ad una tra PSG, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica e Salisburgo. A queste, potrebbe aggiungersi il Villarreal qualora non perda domani a Bergamo.

