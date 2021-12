Moviola Juventus Malmoe | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)delvalido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-2022:delladeltra, valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-22. Dirige la sfida l’arbitro Peljto.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Chelsea Juventus Women LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - - gilnar76 : Juve Malmoe LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - fabio48924988 : @jerryscottismo - infoitsport : Moviola Juventus Genoa: l’episodio chiave del match - MondoBN : MOVIOLA, Chiffi toglie e regala qualche giallo di -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Juventus

... il match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021 - 2022 trae Malmoe: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Allianz,e Malmoe ...... Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da. Non mancheranno ... tra cui spiccano "Real Madrid - Inter" martedì 7 alle ore 21.00 e "- Malmö" mercoledì 8 ...Moviola Juve Malmoe: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la sesta giornata di Champions League Sarà il fischietto del bosniaco Irfan Peljto a dirigere l’incontro, coadiuvato ...Martedì 7 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultima giornata di Champions League ...