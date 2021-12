Il Milan saluta la Champions: quanto incassa dall’UEFA (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa l’avventura del Milan nella UEFA Champions League 2021/22. I rossoneri sono stati sconfitti dal Liverpool a San Siro nell’ultima giornata della fase a gironi, non riuscendo nell’impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dopo un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate. La formazione di Pioli ha chiuso il girone all’ultimo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa l’avventura delnella UEFALeague 2021/22. I rossoneri sono stati sconfitti dal Liverpool a San Siro nell’ultima giornata della fase a gironi, non riuscendo nell’impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dopo un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate. La formazione di Pioli ha chiuso il girone all’ultimo L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il #Milan saluta la #Champions: quanto incassano i rossoneri dalla #UEFA - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Milan saluta la Champions: quanto incassa dall’UEFA: Si è conclusa l’avventura del Milan ne… - FIRSTonlineTwit : Il Milan saluta l'Europa, l'Inter perde a Madrid ma va avanti - FIRSTonline - gianpi36590925 : RT @gippu1: Il #Milan saluta una #Champions in cui non è mai stato davvero all'altezza. L'anno prossimo per lottare alla pari almeno con le… - frai80 : @confundustria Il vero Associato arriva in macchina, manda l’autista a parcheggiare, si fa vedere, saluta, entra al… -