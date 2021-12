Covid, l’Austria verso la fine del lockdown per i vaccinati: il governo si riunisce per le nuove misure da adottare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il governo austriaco si è riunito per decidere quali misure di contenimento adottare a partire dal 13 dicembre, quando scadrà il periodo di lockdown per vaccinati e guariti di tutto il Paese. In attesa della conferenza stampa di oggi, da lunedì prossimo tutte le attività (commercio, fornitori di servizi come parrucchieri, gastronomia, turismo, cultura, sport) ad eccezione della ristorazione notturna, potranno riaprire solo per le persone vaccinate e guarite entro i sei mesi dal Coronavirus. Per tutto il resto, starà ai singoli laender imporre misure più severe in base alla capienza delle terapie intensive. Intanto l’Alta Austria prolungherà la serrata per vaccinati e non fino al 17 dicembre mentre a Vienna, bar e hotel non riapriranno fino al 20 dicembre. Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilaustriaco si è riunito per decidere qualidi contenimentoa partire dal 13 dicembre, quando scadrà il periodo dipere guariti di tutto il Paese. In attesa della conferenza stampa di oggi, da lunedì prossimo tutte le attività (commercio, fornitori di servizi come parrucchieri, gastronomia, turismo, cultura, sport) ad eccezione della ristorazione notturna, potranno riaprire solo per le persone vaccinate e guarite entro i sei mesi dal Coronavirus. Per tutto il resto, starà ai singoli laender imporrepiù severe in base alla capienza delle terapie intensive. Intanto l’Alta Austria prolungherà la serrata pere non fino al 17 dicembre mentre a Vienna, bar e hotel non riapriranno fino al 20 dicembre. Il ...

