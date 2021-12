Bollettino Covid oggi | boom di contagi in diverse regioni Dati Italia dell' 8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il report quotidianoa Regione Veneto segnala infatti 3.516 nuove infezioni in sole 24 ore. Cala invece notevolmente il numero dei ricoveri: 42 in meno con 38 dismissioni dalle aree non critiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sommario, ildell'8 dicembre Veneto Friuli Venezia Giulia Toscana Marche Umbria Le altre Regioni Dopo il 6 dicembre, l'entrata in vigore delle nuove regole sul Green pass , sono ...... l'epidemia di- 19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzaha spiegatoGli aggiornamenti sul Coronavirus del ministero della Salute: numeri su ricoveri, terapie intensive e guariti. In Veneto oltre 3.500 casi. Nuovi aumenti anche in Toscana (+791), Marche (+464) e Umbria ...Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si concentra ancora nelle province di Messina (137,5/100.000 abitanti), Caltanissetta (140,8), ...