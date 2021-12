(Di martedì 7 dicembre 2021) Chi volesse anche solo informarsi sull’attacco giapponese alla base americana didel 7 dicembre 1941 troverebbe una formidabile quantità di materiale storico:sull’evento e, come sempre, vale la regola che la storia la raccontano i vincitori. Al di là della dinamica di un attacco pianificato minuziosamente e caratterizzato da una sofisticata manovra diversiva, vidi. Il piano strategico generale giapponese era quello di avere mano libera nel sud est asiatico e, a questo fine, vi erano da tempo in corso trattative con gli Usa: il Presidente Roosevelt non era forse delcontrario a una qualche forma di ...

Advertising

SkyTG24 : 80 anni fa il Giappone attaccò a sorpresa le corazzate americane a Pearl Harbor, segnando l’ingresso degli Stati Un… - Avvenire_Nei : Pearl Harbor, 7 dicembre 1941. Tutti gli errori degli ammiragli - ilpost : L’attacco a Pearl Harbor, 80 anni fa - ilfattoblog : Pearl Harbor: tutto o quasi è stato detto, ma ci sono alcune peculiarità degne di nota - TheWalkofFame2 : Il 7 dicembre del 1941, alle prime luci dell’alba, una flotta di portaerei della Marina imperiale giapponese bombar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pearl Harbor

segna l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale e l'inizio della fine per le forze dell'Asse, ma la sua importanza non si limita a questo: "Marca anche l'inizio del ...La mattina del 7 dicembre 1941 il Giappone attaccò la base navale americana nelle Hawaii, provocando l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra ...Riconosciuti attraverso l'analisi del DNA 355 su 388 dei marinai senza nome morti durante l'attacco sulla portaerei Oklahoma, simbolo di quell'evento che rimase per decenni una ferita aperta per gli a ..."Era necessario bloccare gli americani prima che potessero interferire militarmente. Fu quindi adottata una politica della doppia agenda" ...