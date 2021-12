Milano | prefetto Saccone | “Sfratti sospesi fino al 15 gennaio per concentrare le forze sui controlli del Green pass”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Perle nostresul controllo del rispetto delle regole sul, è stato deciso di sospendere glial 15del 2022. Saranno ovviamente perseguite le occupazioni abusive”. Lo ha annunciato ildiRenatodurante la conferenza stampa del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. “Dal 14 giugno – ha spiegato – la Lombardia è in zona bianca e la vita si svolge intensamente. È un ottimo segnale e questo risultato si è ottenuto anche grazie alla buona volontà dei cittadini”. L’obiettivo, ha concluso, “è mantenere questa situazione” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

