Milano: coppia usa figlia di 10 anni per rubare in negozi di lusso, denunciati

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha identificato e denunciato una coppia per furto aggravato in concorso per aver rubato accessori di pregio da due negozi del quadrilatero della moda coinvolgendo la loro figlia di dieci anni. A far scattare l'inchiesta è stata la denuncia formalizzata da un brand di lusso con diversi negozi in città. Lo scorso 17 ottobre i tre sono entrati in una boutique in Galleria Vittorio Emanuele II dove hanno rubato una cintura da uomo da 500 euro esposta su uno scaffale e poi, in un negozio in via Montenapoleone si sono impossessati di un braccialetto, un portafoglio e un porta cellulare, il tutto per un valore di circa 2 mila euro. Dalle immagini di videosorveglianza i poliziotti della squadra hanno potuto identificare e denunciare la coppia.

