Il Liverpool non fa sconti al Milan. Rossoneri sconfitti e fuori da tutto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Milan cade 2-1 in casa contro il Liverpool che fa sei vittorie su sei ed estromette i Rossoneri dalla Champions League. Il Diavolo chiude all'ultimo posto nel girone Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilcade 2-1 in casa contro ilche fa sei vittorie su sei ed estromette idalla Champions League. Il Diavolo chiude all'ultimo posto nel girone

