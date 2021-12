Basket, Eurocup 2021/2022: Venezia cade in casa, Valencia si impone 67-81 (Di martedì 7 dicembre 2021) Brutta sconfitta per l’Umana Reyer Venezia che nella sfida casalinga contro Valencia Basket, valida per la sesta giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022, ha subito un pesante 67-81. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione veneta dopo quella arrivata in casa della Virtus Bologna, mentre per gli spagnoli è la terza vittoria di fila nella competizione europea. Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 LA PARTITA – Sette punti consecutivi di Tobey aprono un primo quarto dominato dal Valencia, che si porta subito sullo 0-12 con altri cinque di Lopez Arostegui. Bramos sblocca Venezia ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Brutta sconfitta per l’Umana Reyerche nella sfidalinga contro, valida per la sesta giornata del gruppo B di, ha subito un pesante 67-81. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione veneta dopo quella arrivata indella Virtus Bologna, mentre per gli spagnoli è la terza vittoria di fila nella competizione europea.: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLALA PARTITA – Sette punti consecutivi di Tobey aprono un primo quarto dominato dal, che si porta subito sullo 0-12 con altri cinque di Lopez Arostegui. Bramos sblocca...

