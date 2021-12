L’uomo sul treno: trama, cast e trailer del film in onda su Rai2 lunedì 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 6 dicembre 2021 è un film action interpretato da un apprezzato attore del genere come Liam Neeson. L’attore nella pellicola è Michael McCauley, un onesto lavorato che da dieci anni sale sempre sullo stesso treno per recarsi a lavoro quando un giorno quella che doveva essere una innocua sfida nasconderà invece una pericolosa cospirazione criminale. La pellicola L’uomo sul treno va in onda sul secondo canale a partire dalle ore 21:20. La trama, il cast e le curiosità del film in onda su Rai2 lunedì 6 dicembre 2021. L’uomo sul treno: il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) La proposta diper la prima serata di2021 è unaction interpretato da un apprezzato attore del genere come Liam Neeson. L’attore nella pellicola è Michael McCauley, un onesto lavorato che da dieci anni sale sempre sullo stessoper recarsi a lavoro quando un giorno quella che doveva essere una innocua sfida nasconderà invece una pericolosa cospirazione criminale. La pellicolasulva insul secondo canale a partire dalle ore 21:20. La, ile le curiosità delinsu2021.sul: il ...

