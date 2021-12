Arrestato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Ma il club non è coinvolto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ai domiciliari anche la figlia e la nipote, l'accusa è bancarotta e riguarda il fallimento di diverse società create in Calabria dal numero uno blucerchiato. La sua legale: "Trattato come un delinquente, mi risulta abbia avuto anche un malore". Arrivano le dimissioni dalla Samp Leggi su repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ai domiciliari anche la figlia e la nipote, l'accusa è bancarotta e riguarda il fallimento di diverse società create in Calabria dal numero uno blucerchiato. La sua legale: "Trattato come un delinquente, mi risulta abbia avuto anche un malore". Arrivano le dimissioni dalla Samp

